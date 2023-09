Banegas y Bucca, los estandartes de una remontada clave

Agustín Prokop (4)

No pudo ser el conductor del equipo, ni encontrar a sus compañeros con pases filtrados.



Mauro Verón (4)

No pudo conectar con sus compañeros, y fue bien contenido por la defensa rival.



Mateo Acosta (6)

Convirtió su segundo gol al hilo. Intentó pivotear constantemente, muchas veces sin éxito.



Emanuel Dening (6)

Peligroso como siempre, generó jugadas punzantes, y tuvo un gran desgaste físico.



Brian Andrada (6)

Fue el revulsivo del equipo, punzante desde su ingreso. Hizo que se capitalizaran más las contras.



Iván Zafarana (5)

Firme en la marca, y con mucha precisión en los pases largos.



Gervasio Núñez (5)

Intentó dar mayor control de pelota en el mediocampo, no lo logró.



Leonel Pierce (-)

Cumplió en la contención, pero falló en el control del juego en el mediocampo.