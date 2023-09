¿Es temporada de meteoritos?

Es fundamental no tocarlo para evitar contaminarlo y evitar contaminarse. En caso en que tenga que ser enviado al lugar en el que lo van a analizar, hay que cubrirlo, preferentemente con plástico, con cuidado de no tocarlo, para prepararlo para su envío. Los restos de asteroides o cometas que caen en el territorio argentino, son considerados por ley bienes culturales por lo que no se pueden comprar, vender, exportar, ni importar. Aunque hayan caído en una propiedad privada, son bienes que pertenecen al estado.