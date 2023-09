La pelota parada, un aspecto de cuidado para Atlético Tucumán

El otro punto a considerar es que no estará en Atlético Marcelo Estigarribia, que más allá de sus goles, es clave a la hora de defender pelotas paradas, gracias a su altura y su buen juego aéreo. Ignacio Maestro Puch, quien será, probablemente, su reemplazante, no tiene la misma fortaleza en la altura, y será algo que el “decano” deberá suplir para no sufrir.