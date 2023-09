Vendedor de autos: Pedro Tomas recibió su segunda condena en menos de un año

Antes de que se cerrara la causa en su contra en la Justicia Federal, Tomas fue acusado por su ex pareja por tres hechos de violencia de género. El primero se registró en 2014 cuando amenazó a su ex mujer de pegarse un tiro si es que no regresaba con él. En octubre de 2016 se presentó a una reunión familiar donde le dijo que protagonizaría un escándalo si es que no restablecí la relación. Por último, en noviembre de 2016, obligó a la víctima a subirse al auto que conducía y señaló que la mataría con el revólver que tenía en su poder. el vendedor de autos fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de homicidio en contra de su ex pareja.