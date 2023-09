Fiesta del Milagro: 700.000 fieles expresaron su fe y la Iglesia hizo un pedido a los gobernantes

Monseñor Mario Antonio Cargnello, quien encabezó la homilía, pidió “honestidad y prudencia” a los gobernantes en nombre de la Iglesia Católica. “La madre Iglesia cuando reza por la Nación pide honestidad para los ciudadanos, y para los ciudadanos que llegan a ser gobernantes pide también, además de la honestidad, la prudencia. La honestidad comporta no mentir, no engañar, no robar, no hacer trampas. Y es más que eso, implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad y conciencia de sí mismos”, recalcó.