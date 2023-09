Torneo del Interior: los equipos del NOA vuelven a la carga

Córdoba Athletic vs Curne; Santa Fe Rugby vs Jockey de Villa María, GER vs Universitario de Córdoba, Duendes vs Marisa y Jockey de Córdoba vs Jockey de Rosario serán los otros duelos de la fecha 3 del TDI A. Los otros duelos de la fecha 2 del TDI B son: La Tablada vs Tala; Jockey de Salta vs Sportiva (Bahía Blanca); CRAI vs Old Resian; Banco vs Sporting de Mar del Plata; Universitario de Rosario vs Liceo (Mendoza) y Teqüé vs Aranduroga.