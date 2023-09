Miguel Martín transmitió el desesperado pedido de dos hermanas adolescentes que buscan ser adoptadas

El pedido de Miguel Martín

A continuación, el humorista les habla a los posibles adoptantes. "Seguramente ustedes me conocen como humorista pero esta vez es importante que hablemos en serio. Hay un realidad que no podemos desconocer. Hay adolescenes que no cuentan con cuidados parentales, una mamá, un papá, tíos, abuelos, que puedan cuidarlos y acompañarlos en su crecimiento", comienza.