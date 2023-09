Ángel De Brito contó la verdad sobre la relación entre Silvina Luna y Pamela Sosa

A raíz de aquel posteo, Ángel De Brito analizó la cuestión y contó: “Esto es algo de lo que no se habló mucho, pero pasó tanto en el velatorio y en el entierro de Silvina. Cinthia Fernández puede ser testigo de lo que voy a contar ahora… De repente vemos a una persona toda montada, muy producida para el evento y a todo el mundo le llamaba la atención. Yo pensé que era una amiga, no se me ocurrió que iba a estar ahí. Y empezó el run run de ‘quién es’, qué hace acá'”.