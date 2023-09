La historia del hincha de Colón nominado al premio The Best

No solo Lionel Messi y Julián Álvarez representarán a la Argentina en la próxima entrega de los premios The Best de la FIFA. También estará Daniel “Toto” Iñíguez, un fanático de Colón que competirá en la categoría al mejor hincha luego de haber sido filmado dándole la mamadera a su bebé en la tribuna durante un partido ante Barracas Central.