Los cambios en Ganancias generan una nueva puja entre JxC y el FdT

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional, Hugo Yasky, fue el primer referente del oficialismo en advertir que la oposición política puede “intentar bloquear el proyecto”. Y destacó también que los bloques disonantes están “en un brete” porque “si dijeron que lo iban a votar vamos a ver si lo votan”. “Ahora no sé qué excusa tendrán para no votar el proyecto de ley o no dar quórum”, enfatizó.