El jazz cobra protagonismo en el Septiembre Musical

- Luis D’Agostino participó del programa Encor del MI (Los Ángeles), donde estudió con Joe Diorio, Scott Henderson y Sid Jacobs, entre otros. Posteriormente se radica en los UK donde vive nueve años realizando giras y presentaciones por toda Europa. Allí edita su primer CD solista (In Between) y dos más en dúo con el guitarrista Pete Oxley (The Play of Light y Double Singular). Ya de regreso a Buenos Aires graba un nuevo CD solista: “Baladas y otras Canciones” y retoma su actividad como Endorser de guitarras Yamaha para quienes realiza Seminarios y conciertos por todo el país. También tiene editados dos libros y un DVD por Melos (antes Ricordi) dedicados a la Improvisación y Armonía Funcional aplicadas a la guitarra.