El editorial de Federico van Mameren: "Manzur no sabe bien para dónde ir"

Van Mameren indicó que los políticos siguen trabajando todos en función al balotaje. “Todo el ejercicio de declaraciones y campaña electoral no es para convencerte a vos, sino llegar al balotaje. Te acordás de las elecciones de Tucumán, la cantidad de dinero que hubo dando vueltas y el despilfarro. Bueno, eso es una prueba de cómo la dirigencia política piensa en el presente y no en el futuro. ¿Te imaginaste que apenas de un mes y medio después esa dirigencia ande mendigando dinero en Buenos Aires? Esa es la gestión que se aprobó y está demostrando impericia nada más que por ganar una elección, pero la dirigencia y la política no es eso”.