Dengue: ¿cuándo llega la vacuna y quiénes podrán recibirla?

Qdenga fue aprobada para las personas mayores de cuatro años, aunque no se descarta que en un futuro también se apruebe para los más pequeños. Según informó el Ministerio de Salud, se la puede colocar cualquier persona, haya cursado o no previamente la enfermedad. Aunque no hay una contraindicación de aplicación en embarazadas, algunos infectólogos advirtieron que hasta tanto el laboratorio no haga estudios específicos de seguridad y eficacia en personas gestantes rige el principio de cautela y se recomienda no aplicar la vacuna.