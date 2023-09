El crédito de $20.000 millones que gestiona Manzur puso en alerta a los legisladores

El radical afirmó que Manzur gestiona "$20.000 millones ante el Banco Macro" y, en paralelo, envió un proyecto de ley a la Legislatura "para una ampliación presupuestaria por $300.000 millones". "“La pregunta es: donde está todo ese dinero. No hay obras, no hay seguridad y el aumento para los estatales sigue siendo penoso ante una inflación que no da tregua”, insistió. Y sostuvo que "la Provincia necesita un cambio de fondo". "No se puede seguir así. La ciudadanía votó y le dio un respaldo importante el oficialismo en las elecciones provinciales, pero todos sabemos que Tucumán no da más. Necesitamos transparencia, austeridad y que el dinero de la gente se destine a solucionar sus problemas”, cerró Cano.