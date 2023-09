Djokovic hizo historia y conquistó el US Open

Tanto Djokovic como Medvedev no tuvieron buenos porcentajes en sus primeros servicios (56 por ciento el ruso, 52 para Nole), pero al ruso se le complicó con el segundo: apenas 33 por ciento de los puntos ganados. El serbio terminó con 12 tiros ganadores y 10 errores no forzados; 8 y 12, respectivamente, para Medvedev. Djokovic no dio oportunidades de quiebre y aprovechó una de las tres oportunidades de quiebre que tuvo sobre el saque de su rival.