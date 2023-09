Cartas de lectores: plaza Independencia

He leído en LA GACETA (06/09) que hay un “notable descuido de la Plaza Independencia”. Aprovecho este espacio para opinar. El primer trazado de la plaza principal, se realizó en 1685. Desde su origen fue el centro político, social, comercial y cultural de San Miguel de Tucumán. Su clasificación edilicia actual es el de plaza pública y tiene una superficie de 15.125,5 m2. Mediante Ley 8.645 (año 2013), se dispuso que la plaza y su entorno edilicio formen parte del Patrimonio Cultural de Tucumán. Con el crecimiento de la ciudad y el distanciamiento de las áreas rurales, surgió la necesidad de contar y disponer de espacios verdes para una mejor calidad de vida de los vecinos. En la práctica, la plaza Independencia y otras se comportan como un ecosistema urbano, donde conviven lo biótico y lo abiótico. Lo grave es que no se tuvo en cuenta esta situación, al proyectarse su remodelación. Tampoco se contemplaron los tórridos veranos tucumanos y las islas de calor que tienen su origen en el aumento de la temperatura de la superficie del piso. De la falta de criterios ergonómicos y ambientales, en el diseño de los bancos y su ubicación, mejor ni hablar. Recorrí la plaza y contabilicé 54 plantas de naranjas agrias y todas, sin excepción, se encuentran en mal estado, afectadas por enfermedades y plagas. Cuando se debe actuar en espacios públicos, que tienen el carácter de patrimonio cultural, según la legislación vigente, se debe dar intervención al Ente Cultural de Tucumán (ECT). Desconozco si en este caso, el municipio capitalino procedió conforme a la ley. Lo haya hecho o no, aún hay tiempo para que se intervenga y se realicen las correcciones que la histórica plaza y los tucumanos merecemos. Nuestro sistema de gobierno es Democrático Republicano y si pretendemos que mejore, la participación, la consulta, la transparencia y el acceso a la información pública, son esenciales. Los elitismos, los autoritarismos, el paternalismo, los mesianismos y la soberbia, no son atributos democráticos. En mi opinión, es lo que ocurrió y ocurre con la plaza ¿Alguna vez aprenderemos lo que es la democracia y para qué sirve?