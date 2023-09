Cartas de lectores V: la esperanza de volver a empezar

En la vida de este bello mundo sabemos que ella nos regala y nos quita, que vale más que nuestros alimentos, que para vivir necesitamos poco y de ese poco muy poco. Que nuestros cuerpos la salud y la educación valen más que las vestimentas, que respetándonos los sentimientos de libertad nos salvaremos de la corrupción, que elegir está en juego nuestras conciencias y las responsabilidades de ser o no ser. La situación socioeconómica hoy está al borde del abismo, con un epílogo de políticas de historias repetidas del cual todos somos participes y responsable por más que estemos de espectadores es inútil ponerse a culpar al pasado. Las experiencias negativas deben ser ejemplos para no repetirlas, porque todo ser humano debe tener derecho de vivir con dignidad y que pese a todas vallas no debemos perder la esperanza de volver a empezar porque la alegría de la vida es el amor.