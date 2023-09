En el Hipódromo, Massa pidió "un último esfuerzo" a la militancia: "Vamos a dar vuelta la historia"

“Me tocó poner en marcha, junto a Néstor Kirchner, la moratoria más grande, que permitió que millones de mujeres argentinas tuvieran su jubilación. Y me permitió ser protagonista, junto a Cristina (Kirchner), de la devolución de un único sistema jubilatorio. Y les advierto: (los otros candidatos) vienen con las AFJP bajo el brazo, quieren volver a poner ese sistema. Y no lo vamos permitir: vamos a defender el sistema de jubilación pública. No creemos en el ‘sálvese quien pueda’”, expresó.