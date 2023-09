Hinchas de Juventud Antoniana recaudaron un millón de pesos para pagar los sueldos del plantel

En diálogo con el sitio Doble Amarilla, Lucas, el gestor de la iniciativa, contó que recaudaron un millón de pesos en 28 horas: “Se me ocurrió sentado en mi casa. Toda mi familia es socia y voy todos los partidos a la cancha, pero sentí que en este momento no es suficiente”. Y añadió: “Si bien la primera idea era ir a reclamar y pedir explicaciones, ver al club 'tirado', dejado o vacío como está, me tocó".