-La crianza es colectiva y política, nos involucra a todos. El Estado debe garantizar las condiciones para promover respeto, para que no haya necesidades básicas insatisfechas, acceso a salud, educación, garantizar derechos, prevenir violencia, para una alimentación saludable, un ambiente seguro y contenido, leyes que protejan infancias y cuidadores, leyes que se cumplan. Vivimos en una sociedad adulto céntrica, en la que los niños, niñas y adolescentes no parecen ser sujetos de derecho: no toleran niños y niñas ruidosas, inquietos y ni hablar de infancias con discapacidad. Nos falta empatía. Nos sorprende si alguien se acerca con un gesto amable en medio de un berrinche, o un restaurante con espacio de juegos, que nos cedan el asiento, que podamos pedir licencia por enfermedad… nos sorprende porque no es la regla. Vivir en sociedad es también respetar a las infancias. Una sociedad que no piensa en sus niños no piensa en el futuro.