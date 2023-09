Novedades en tecnología

La inteligencia artificial (IA) también está ganando terreno en Snapchat. Porque sí, aunque no lo creas, todavía existe; si bien su uso ha perdido fuerza en nuestro país (y en el continente) la app de fotografía sigue apostando a novedades para hacer más atractiva su interfaz para los usuarios. Ahora añadieron la función “Dreams”, de IA generativa. Esto, en Snapchat, no es una novedad, ya que desde que se creó la app existen los filtros para modificar la apariencia con realidad aumentada, pero la IA mejora el servicio. Ahora, la función te permite usar tu cara crear hasta ocho selfies generadas con IA: podés volverte una sirena o un rey del renacentismo. La novedad está disponible desde la pestaña Recuerdos de la app. Existe una versión paga, por U$S 1.