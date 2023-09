Polémica en el US Open: un tenista alemán hizo expulsar a un espectador por gritar la “frase más famosa de Hitler”

“Empezó a cantar el himno de Hitler, ‘Alemania, Alemania por encima de todo’. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte”, expresó el tenista luego del partido. Además, admitió que le “encanta cuando los aficionados son activos y hacen ruido”, pero consideró que el grito fue “demasiado”.