Video: el ataque de pánico de una joven europea por la suciedad en India

Europa es un continente en el que Pomba pensaba a menudo. Sin embargo, Italia y España no le llamaban demasiado la atención. Decidió buscar en Google cuál era el mejor lugar para vivir en el viejo continente. En una lista de veinte países vio que Estonia ocupaba las primeras posiciones. Esto supuso un descubrimiento por partida doble: "Pensé, ¿qué es Estonia? No sabía ni que existía. No tenía ni idea de dónde estaba en el mapa", reveló.