Cartas de lectores: contadores y medioambiente

En vista de la nota publicada el pasado 2 de septiembre, titulada “Inútiles”, cuya autoría es del Sr. Federico Türpe, desde el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, entidad de derecho público no estatal, que nuclea a más de 4.500 profesionales en Ciencias Económicas de esta provincia, y sin emitir juicio alguno sobre las cuestiones acerca de funcionarios públicos a las que se hace referencia en ella, es de nuestro interés manifestar preocupación con relación a los dichos del periodista, en particular en el párrafo que se cita a continuación: “En las incumbencias técnicas debería haber técnicos, y los más capacitados, seleccionados por concursos. Ahora, y antes, desde hace demasiado, los espacios técnicos en esta provincia están contaminados por políticos incompetentes para el cargo que ocupan. Abogados con promedio de aplazo en la Justicia, informáticos construyendo puentes o contadores cuidando el medio ambiente”. Con relación a la manifestación sobre “Contadores cuidando el medio ambiente” es nuestro interés destacar que los contadores especializados en la temática pueden prestar servicios profesionales dentro de una organización (sea con o sin fines de lucro) desarrollando actividades enfocadas en la medición, registración y comunicación del impacto ambiental de las actividades y operaciones, incluyendo aspectos como la gestión de recursos naturales, la reducción de emisiones contaminantes y el manejo de residuos. También puede participar en el desarrollo de programas de gestión sostenible, elaboración y auditoría de balances sociales/reportes de sostenibilidad, basado en la resolución técnica 36/2012 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), entre otras. Cabe destacar que nuestra provincia cuenta con la Ley 8761/15 de Responsabilidad Social y Ambiental, donde nuestro colegio fue parte integrante de la comisión redactora de la misma y del “Consejo de Control de Empresas y Organizaciones Comprometidas con la Responsabilidad Social y Ambiental de Tucumán” (Cceocrsa) consignado en el artículo 13 de la citada norma, no reglamentada a la fecha. El contador, como parte del sector público y desempeñándose en el área del medio ambiente, puede ser responsable de la gestión y control de los recursos destinados a proyectos ambientales, así como de la verificación y cumplimiento de las normativas ambientales en las actividades del sector público. También puede asesorar en materia de políticas referidas al medioambiente como ser la aplicación de impuestos a sectores de producción contaminantes, la creación de incentivos para la incorporación de tecnología amigable con el medio ambiente, etc. Medioambiente es una materia que nos involucra a todos los ciudadanos y a todos los sectores: Estado, empresas, organizaciones de la sociedad civil y personas humanas; cada uno desde su lugar debe involucrarse a fin de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. En nuestro rol como profesionales en ciencias económicas ya sea en el ámbito público como privado, contamos con diversas incumbencias establecidas en los art. 11 a 14 de la Ley 20.488, que nos permiten trabajar en ello, con lo cual también contribuimos a cuidar el medio ambiente. Dicho esto, es de nuestro interés ponernos a su disposición y de vuestro equipo de redacción, como fuente de información y consulta al momento de efectuar publicaciones referidas al ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas.