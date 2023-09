Cartas de lectores: apoyo al Papa Francisco

Me pareció excelente la actitud de los sacerdotes que trabajan en la pastoral de las villas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al realizar una misa en apoyo al Papa Francisco frente a las críticas de Javier Milei. Este individuo puede no estar de acuerdo con el Papa, pero existen diferentes maneras de expresar opiniones y diferencias. Como dice el refrán, “para muestra basta un botón”, y este candidato a presidente ha dado muestras en varias ocasiones de no ser una persona respetuosa con sus palabras. Sería positivo que todas las iglesias de Argentina se sumaran a esta iniciativa de los sacerdotes mencionados anteriormente. Esto enviaría un mensaje claro de que, para los católicos, el respeto es un valor fundamental.