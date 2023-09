Según Medina Ruiz, las nuevas variantes de covid-19 todavía no están en Tucumán

El ministro de Salud Pública habló sobre la situación epidemiológica en Tucumán. Al respecto el doctor Luis Medina Ruiz, comentó: “La situación epidemiológica es estable, la publicación que se está circulando por WhatsApp, donde dice que el Ministerio de Salud comunica que hay una nueva variante de Covid, no existe. Negamos esa publicación e informamos que es una noticia falsa, que no fue generada ni por el Ministerio de Salud de la Provincia ni tampoco por el Ministerio de Salud de la Nación. De todos modos, tenemos que aclarar que en algunas partes del mundo hay un aumento de casos a expensas de algunas variantes que todavía no están en Tucumán. Las vacunas que tenemos disponibles generan una inmunidad suficiente como para evitar hacer una enfermedad grave es por eso que tenemos una situación con Covid estable”.