Murió Steve Harwell, cantante de Smash Mouth

A lo largo de sus casi 30 años de carrera, Smash Mouth tuvo grandes éxitos como “Walkin’ on the Sun” (1997) y “All Star” (1999). También versionaron clásicos como “I’m a Sinner” de Neil Diamond, “Why Can’t We Be Friends”, de War, “Getting Better” de The Beatles y “Can’t Get Enough of You Baby”, una canción de Four Seasons, que tuvo varias interpretaciones como la de The Colourfield.