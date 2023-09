Dening, tras la igualdad de San Martín ante Alvarado: “Nos faltó ser más vivos, nos empatamos nosotros solos”

“Nos faltó ser más vivos en una jugada que era para sacarla afuera, para que no se juegue más. No tenía peligro. Nos empatamos solos. Teníamos el partido, habíamos hecho un gran esfuerzo, un buen primer tiempo. Jugamos bien y que te empaten así te da mucha bronca. Queríamos ganar para que no se escape Almirante Brown”, se lamentó el capitán “santo”.