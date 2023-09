Silvina Luna: cómo fueron sus últimas horas de vida y la devastadora despedida de su hermano

“Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”, explicó Ángel de Brito en LAM. Y agregó: “Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”.