Haaland le ganó la pulseada a Messi y fue elegido como el mejor futbolista del año por la UEFA

“Me gusta decir que soy una persona y jugadora ambiciosa, inconformista, siempre quiero más y esto es algo que me define muy bien y que me ha hecho legar hasta aquí”, declaró al subir al escenario. Además, se refirió al escándalo por el beso del mandamás del fútbol español Luis Rubiales a su compañera Jenni Hermoso: “No están siendo momentos muy buenos en el fútbol español, hemos ganado el Mundial, pero no s está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Me gustaría recordar lo que ha pasado, como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en relación laboral como faltas de respeto y me gustaría que desde mi compañera Jenni a todas las que sufren lo mismo sepan que estamos con vosotras”.