Gabriel Milito renunció como DT de Argentinos Juniors

Y consideró haber sido “muy feliz en el club. Por no ser del corazón de la entidad, el hincha de Argentinos me recibió de manera maravillosa y me dio un cariño muy grande”. “Le estoy muy agradecido además a Cristian Malaspina (presidente), Alejandro Roncoroni (secretario general) y Raúl Sanzotti (director deportivo), quienes me fueron a buscar para que yo sea el DT en su momento”, sostuvo.