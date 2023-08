El discurso por el Día del Abogado reabrió la interna en el Colegio

“Nunca realizó una acción concreta en defensa de los abogados. Se sancionaron tres Códigos y el Colegio no tuvo participación. Hay una tendencia a estatizar el sistema de Justicia. Nosotros tomamos decisiones que no fueron transmitidas a los colegiados. Él (por Gilli) comunica de manera personal, se adueñó de la red social del Colegio, como Facebook y no informa lo que se hace”, dijo Sánchez Martínez.