Liga Tucumana: Bella Vista no pudo alcanzar la cima

En la continuidad de la sexta fecha del Torneo de Transición, Bella Vista igualó 0-0 en su visita a Villa Mitre y no pudo alcanzar a Juventud Unida en la cima del grupo A. Los orientados por Walter Concha quedaron a dos puntos, aunque se mantienen invictos y a su arquero Jorge Matías Bueno no le convirtieron. El resultado le quedó bien al trámite del encuentro, se podría decir ya que hubo un tiempo para cada uno. La nota negativa fue la agresión que sufrió el árbitro Bruno Saldaño por parte del arquero Jonathan Gramajo de Sportivo Trinidad a los ocho minutos del segundo tiempo, cuando aquel le mostró la segunda tarjeta amarilla. Hasta ese momento ganaba el local, Santa Rosa, por 2-0 con goles de Agustín Olivares y Alejandro Alvarez, por el grupo C. En la semana, el Tribunal le dio los puntos a Santa Ana ante Jorge Newbery y en el ascenso a Argentinos sobre Mercedes. Hoy desde las 16, por el grupo A, jugará Sportivo Guzmán con Juventud Unida y San José con Amalia. Por el grupo C: Azucarera Argentina-Deportivo Llorens, La Providencia-Jorge Newbery y Graneros-Deportivo Aguilares.