La calle Roca, alivio en la circulación de Yerba Buena

El caso más emblemático es el que padecen los habitantes de Alto Verde 1, 2 y 3. Se trata de vecindarios cerrados que se han ido poblando en los últimos 10 años justo detrás del country del Jockey. Por su ubicación, pertenecen a la comuna de Cebil Redondo, pero la gran mayoría de sus habitantes realiza buena parte de sus actividades cotidianas en Yerba Buena. El acceso a estos tres barrios siempre fue complicado. Originalmente, la vía más adecuada implicaba tomar la calle Bascary hacia el norte y, al llegar al acceso al Jockey, había que doblar hacia el este. Esta arteria pavimentada, que corre junto a la cerca perimetral de Praderas, otro country de la zona, los conducía hasta el puente que pasa por encima del canal Cainzo-Las Piedras. A partir de ese punto, había que seguir hacia el norte por la calle Julio César Strassera. La historia es conocida: la erosión ocasionada por el agua puso en riesgo el camino y fue necesario abrir un by pass por una finca privada. A esto se sumó el deterioro alarmante del asfalto en otros sectores. La consolidación de la calle Strassera hasta la Perón trajo algo de alivio, porque ya no fue necesario ir hasta la Bascary, pero el problema de fondo no se solucionó.