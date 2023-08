Triángulo de las Bermudas: Milei saca pecho, Massa surfea y Bullrich en plan Cenicienta

En tanto, Sergio Massa ha defendido como pudo los trapos de Unión por la Patria cargado de inconsistencias, ya que el ministro- candidato tiene que convivir con los deseos de todo el kirchnerismo de mejorar los ingresos y con las necesidades acuciantes que le impone la economía. Tuvo que devaluar y cómo. Sin un plan como ancla, el salto cambiario duró poco y nada, el blue se lo devoró y se trasladó sin remedio a los precios. Para colmo, en vez de ver cómo achicar el daño, el ministro se preocupó de inmediato de hablar de “compensaciones” (suma fija, paritarias, jubilaciones y planes, control de precios, etc.) que no terminan de salir. Es paradojal, pero ese salto tan abrupto le ha puesto un poco más de romanticismo a la dolarización, algo que ahora Milei ha terminado de ratificar –como otras tantas ideas de usar la motosierra- que no puede ser algo inmediato.