Atlético Tucumán: se mueve el mercado “decano”

Ignacio Maestro Puch es otro de los jugadores que podría partir, aunque su situación es muy diferente a la del central. “Pucho” está en los planes de San Lorenzo, pero en Atlético aseguran que no hay ninguna oferta y en las últimas horas se supo que el “ciclón” fue inhibido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo y no podría sumar refuerzos por las próximas tres ventanas, a menos que arregle su deuda con Diego Rodríguez. Por eso la negociación entre San Lorenzo y la representación de Maestro Puch quedó en stand by hasta nuevo aviso. “Si aparece algo bueno, lo analizaremos. Tanto para desprendernos de algún jugador o para reforzarnos”, advierten desde la “CD”.