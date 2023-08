El triunfo de Milei, los votos perdidos y otras perlitas del escrutinio definitivo en Tucumán

Hacemos por Nuestro País, partido cuyo candidato es Juan Schiaretti, y que a nivel nacional se ubicó como la cuarta fuerza más votada, sumó sólo 11.120 votos en Tucumán (1,12%), donde no tuvo candidatos a diputados. Culminó en el sexto lugar, ya que Jesús Escobar, el candidato presidencial de Libres del Sur, cosechó 15.612 voluntades (1,57%). De todas formas, Escobar no competirá en las generales de octubre, ya que no alcanzó el piso necesario en el país.