Mercurio retrógrado: qué relación tiene con la energía Yin y en qué puede afectar a las personas

“Cuando la función de Mercurio (que tiene que ver con la comunicación, con el comercio, con el intercambio) está retrógrada, la astrología tradicional o antigua decía: bueno, no hay que firmar contratos, no hay que viajar, porque todo eso está como entorpecido”, dice la astróloga, quien propone: qué tal si nos cuestionamos “cómo estamos usando la función, cómo me estoy comunicando, cómo estoy hablando, adónde estoy viajando y por qué”.