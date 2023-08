El día que Silvina Luna lloró al hablar de la muerte de su mamá: "Sentí mucha culpa"

En su relato, la modelo reveló que la salud de su mamá comenzó a empeorar y decidió internarla. En ese momento, Silvina vivía en Buenos Aires y su mamá estaba en Rosario. "Un día me llamó, me dijo que me necesitaba, que estuviera ahí con ella. Yo estaba como desbordada y le hablé mal, tuvimos una breve discusión, y al rato me llamaron para decirme que mi mamá se había descompensado", recordó entre lágrimas.

Y siguió admitiendo que tuvo que trabajar el inmenso sentimiento de "culpa" que la acompañó durante mucho tiempo. "Salí rápido con mi auto, pero llegué tarde, ya mi mamá no... no llegué. Tenía un tema cardíaco, pero ni mi hermano ni yo sabíamos que se estaba muriendo. Pero bueno, me quedé con eso un montón de tiempo, con esa culpa que tuve que trabajar", sumó.