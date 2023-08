Bullrich pidió a Macri “alinearse” con JxC

La salida de Carrió puede no resultar determinante para el futuro electoral de la coalición, pero no deja de ser un cimbronazo para un sector que no logra conciliar la paz interna para salir a enfrentar a sus contrincantes. Además de los problemas de salud que afronta, Carrió ya había advertido que no estaba de acuerdo con el modelo propuesto por Bullrich. También es conocido que la exdiputada criticó públicamente a Macri por su relación con Milei y advirtió que una posible alianza entre el expresidente con el libertario para llevar adelante un ajuste económico “brutal”. Aunque desde las filas de la Coalición Cívica insisten que el motivo de la renuncia es la salud, la decisión de Carrió sucede en este caldeado escenario.