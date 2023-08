Henri Dutilleux, la alegría del sonido

A comienzos de los 90, entrevistas televisivas a Isaac Stern quien interpretaba su concierto de violín, y otra de Mstislav Rostropovich que con el chelo se sumergía en el mundo de Baudelaire, me despertaron la inquietud por la música de Henri Dutilleux. Gracias al querido Yves Haguenauer, amigo del compositor, en marzo de 1994, lancé una botella al mar, le escribí y para mi sorpresa, me contestó. Cuatro años después, cuando tuve la suerte de viajar a París, traté de conocerlo personalmente, pero la temible quimioterapia a la que sometía en esos días no lo permitió. Escribí luego esta crónica, que data de 1998.