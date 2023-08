Cartas de lectores: algo huele mal

El viejo dicho “de algo huele mal en Dinamarca”, se lo podría aplicar perfectamente en la Argentina con lo sucedido en las elecciones del domingo 13 de agosto, las PASO. Realmente los resultados se dieron tal cual lo anunciado unos 40 días antes: los tres tercios para las generales, por la irrupción en la política de la argentina de un tercer hombre, no una tercera fuerza; él mismo dice que no vino de la política, algo similar con lo que pasó en Ucrania con Volodimir Zelenski, un actor de la televisión. Los provenientes de la antipolítica, a los cuales desde el mismo día que comienzan sus campañas, el sistema les da la bienvenida. No hace mucho Francisco se refirió a este tema, diciéndonos que debíamos desconfiar de estas personas y de otras que saltaban de un partido a otros y así sucesivamente, dando lugar a la fragmentación inexorable de la mencionada forma organización política y, lo que es aun peor, al descrédito del sistema democrático aún imperfecto, pero vigente hasta tanto una comunidad o una nación decida mejorar su organización y participación institucional. No voy a expedirme al respecto de quién la empezó, el invasor o el invadido; la realidad es el inicio de una guerra sin fin, amenazando la paz mundial. Pregunto e invito a reflexionar: ¿estamos los argentinos y argentinas mal hoy? Si lo estamos, y mucho, ¿es factible resolver esta crisis? ¿Cerrando el Conicet, arancelando universidades públicas, escuelas y colegios secundarios? ¿Arancelando la Salud Pública? ¿Quitando a las provincias la coparticipación? ¿Se podría hacer eso? ¿Dolarización? El que gana hoy $ 100.000, ¿cree, por ventura, que pasa a ganar 100.000 dólares? ¡De esto salimos entre todos o no lo arregla nadie!