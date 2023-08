Romina Uhrig destrozó a los que votaron a Javier Milei en las PASO: qué dijo la ex Gran Hermano

Allí, la exdiputada se cansó y volvió a criticarla: "No sé qué le pasa la verdad, todavía no arrancó el Bailando, ya arranca a pelear y a mentir. Es la más mentirosa de todas porque yo no le creo nada de lo que dice porque la verdad es que lo que acaba de hacer no me parece que sea necesario", sentenció.