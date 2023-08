Firma de ejemplares: el Oficial Gordillo, en su salsa

Recordó sus orígenes -aunque no volvió con el cuento de su mamá y la olla famosa- y destacó lo que le pasa en su provincia. “Viví en Buenos Aires, pero me volví porque extrañaba [...] y estoy orgulloso de ser tucumano; somos los únicos que nos reímos de nosotros mismos. Nos escuchamos en un audio y decimos ‘ay, qué fiero que hablamos’, pero no nos enojamos. Y es hermoso esto que se ha dado con los tucumanos en el país. Yo, sinceramente, sentía una especie de rechazo a nuestra tonada [...] y eso ha cambiado. Por eso puedo seguir robando”, resumió. “Y gracias por venir, por darles de comer a mis hijos [...] esto lo hago porque tengo clavados los libros en la librería y tengo que venderlos. No les voy a vender humo, porque así somos los tucumanos”, añadió.