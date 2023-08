A las demoras en los pagos de obras públicas se suma la incertidumbre económica

Otro problema, agregó Garber, es la falta de combustible. También como consecuencia de la falta de valor de referencia, muchas estaciones de servicio no estuvieron cargando nafta, algo que impacta directamente. “Hay obras como la de Benjamín Paz (la nueva cárcel) que, al no tener combustible, no pueden funcionar porque tienen gran cantidad de maquinarias. No podemos mover las camionetas y el problema se ha tornado serio”, subrayó. Y dijo que, como solución, muchos empresarios locales estuvieron analizando la posibilidad de comprar en estaciones de servicio “fuera del ámbito de lo normal, para tratar de seguir trabajando, y no neutralizar los plazos de las obras”.