El saludo de Luis Miguel a Mirtha Legrand en pleno show: tres besos, una rosa y el supuesto doble

“Cantó dos horas y media. Había más de 20.000 personas... Impresionante”, dijo maravillada sobre el espectáculo y narró que se estaba por retirar del estadio justo cuando Luis Miguel le habló: “Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía salir antes por la cantidad de gente. Y hay que estar con cuidado, estoy con custodios... Entonces me dicen: ‘Vuelva vuelva’... Me dio una rosa blanca y me dio tres besos”.