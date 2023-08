Ángel De Brito reveló qué siente Benjamín Vicuña por Pampita

El furcio de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro todavía repercute en la farándula. "Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió, me dio a mis hijos y me dio un amor”, dijo el actor chileno y desató una ola de rumores acerca sus sentiemiento hacia su ex pareja y mamá de sus cuatro hijos, Pampita Ardohain. Ella también estaba en la ceremonia y disimuló su incomodidad con su típica sonrisa de oreja a oreja.