Jorge Rial se reencontró con su nieto y el niño le dijo algo que le rompió el corazón: "Eso me dolió"

Por su parte, en sus últimas declaraciones, Morena mostró una actitud rebelde en relación a su padre. En vivo, la joven confirmó que no pagó ni tiene intenciones de pagar el alquiler del departamento en el que vive. “No está a mi nombre y las deudas no me quedan a mí. Alguien se comprometió a pagar. Si me compro el auto, lo pago yo y me comprometo a hacerlo en cuotas, lo pago. Pero ni siquiera está a mi nombre. El inquilino es Jorge, no yo”, dijo tajante.