Jaldo, tras la derrota en las PASO: “No hay que subestimar al electorado”

¿Por qué la diferencia entre comicios? Jaldo también expresó su postura al respecto. “Creo que el hecho de no haberse elegido autoridades provinciales el día de ayer, hizo que no toda la dirigencia, no todos los tucumanos estén motivados de la misma manera que cuando se eligen autoridades provinciales. Han sido elecciones de características diferentes”, sostuvo el vicegobernador.