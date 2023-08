Resultados EN VIVO de Tucumán: cómo van las elecciones 2023

17:48 hs

Fue a votar y quedó como presidente de mesa: “No me dieron ninguna capacitación”

Ir a votar bien temprano en la mañana, cuando las escuelas recién abren sus puertas, suele ser una elección que muchos ciudadanos toman para desocuparse temprano. Pero, a veces, puede generar un dolor de cabeza. Eso le sucedió a Lucas, que terminó como presidente de la mesa 3787, en la Escuela N° 256 Provincia de Santa Fe, ubicada en el barrio El Colmenar, en Las Talitas.

Con ropa deportiva, Lucas llegó a las 8 de la mañana a emitir su voto. Sin embargo, se encontró con una situación inesperada: en su mesa no había autoridades de mesa. Tanto el presidente como los fiscales pegaron el “faltazo”, con lo cual sólo quedaban 3 fiscales partidarios en la composición. Ante esta situación, fue forzado a asumir una responsabilidad para la cual no estaba preparado.

“No me dieron ninguna capacitación, me ayudan ellos”, contó Lucas a LA GACETA, referenciando a los tres fiscales partidarios que lo acompañaron en esta verdadera aventura. No se mostró molesto, aunque si algo nervioso por el papel que tuvo que asumir. “Está mucho más nervioso que todos nosotros”, lanza uno de los fiscales, aunque con la predisposición de darle una mano al improvisado presidente de mesa.